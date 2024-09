Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così di alcuni singoli della Nazionale e dell'Inter : "Frattesi me ha impressionato tantissimo, non viene mai mai mai calcolato nel proprio club e in nazionale è in assoluto nell'era Spalletti il migliore che c'è. Secondo me è meglio di Barella: non è il genere di giocatore che mi fa impazzire, ma fa la doppia fase, si butta nello spazio, ha gol nelle gambe, ha cilindrata alta, è sempre disponibile. Non viene mai menzionato a caratteri cubitali: merita la fiducia anche all'Inter.

Dimarco? Ha fatto un gol clamoroso ma nessuno mi toglie dalla testa che se Udogie non si fosse fatto male, avrebbe giocato titolare all'Europeo. Dimarco ha fatto due buone prestazioni, però quando arrivi ad un certo punto, partite di un altro livello... queste erano amichevoli. Contro Israele non mi è piaciuta tanto la sua partita. Io giocherei con Chiesa e Udogie sulle fasce e a centrocampo andrei con Ricci, Frattesi e Tonali: mi hanno dato tanto in queste partite, Barella non c'era. Io vedo in Tonali più cose di Barella: non mi fanno impazzire a livello qualitativo, ma Tonali ha qualcosa in più. Barella sicuramente negli ultimi cinque anni ha fatto qualcosa in più: però per me oggi il centrocampista italiano più forte è Tonali, deve essere il punto fermo e gli altri girano".