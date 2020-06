Cavani il post Lautaro? L’Inter dovrà aspettare a lungo: c’è la risposta del Matador

Cavani il post Lautaro? La questione sarà lunga. Molto lunga. Ne è certa la Gazzetta dello Sport, che affronta la vicenda legata al Matador, uno dei nomi cerchiati in rosso dall’Inter per la prossima stagione.

“L’Inter deve aspettare. Non può accelerare, nonostante Cavani sia un calciatore in scadenza di contratto e nonostante lo stesso uruguaiano abbia ormai capito – dopo il riscatto di Icardi – che il suo tempo al Psg è finito. Edi ha fatto sapere all’Inter e a tutti gli altri club interessati a lui di voler aspettare la ripresa della stagione con il Psg. Ripresa che vuol dire Champions League ad agosto, visto che la Ligue 1 non riaprirà i battenti”, evidenzia la Rosea.

La concorrenza

“Per convincere Cavani – che ha in mano un’offerta dall’Atletico Madrid e un interessamento ancora non concretizzato del Newcastle, oltre a proposte da Mls ed Emirati Arabi – servirà un contratto pluriennale da 7 milioni. Ma non è oggi l’aspetto economico quello prioritario. Cavani deve scegliere dove continuare. E l’Inter stessa ha voglia di capire se Edi, a 33 anni, ha ancora motivazioni tali da mettersi in gioco con Antonio Conte“.