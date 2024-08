CdS – Dumfries, a breve altro incontro per il rinnovo. La verità sullo United

Denzel Dumfries non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Servirà del tempo, poco secondo le intenzioni dell'Inter, che crede ancora nel rinnovo di contratto del laterale olandese. Il punto sulla questione arriva direttamente dal Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Dall’Inghilterra filtra negatività sul rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter, poiché l’olandese sarebbe in attesa del Manchester United. Secondo quanto risulta, però, i Red Devils non hanno inviato all’Inter nessuna offerta ufficiale; per questo motivo, la strada del rinnovo con il club nerazzurro fino al 2028 a 4 milioni di euro annui resta, a oggi, la più probabile. L’incontro di lunedì tra entourage di Dumfries e dirigenza sarà replicato a breve per trovare la quadra".