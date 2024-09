CdS – In Argentina coccolano Lautaro: “Merita il Pallone d’Oro”

Ormai per l'Argentina è un riferimento totale. Come per l'Inter, anche quando non va in gol, Lautaro Martinez lascia il segno. Da quelle parti conoscono altrettanto bene la sua importanza e il ruolo che ha avuto per la conquista della Copa America. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Per ritrovare la via del gol è soltanto questione di tempo. Nell’attesa tutta l’Argentina si coccola il suo attaccante, Lautaro Martinez, grazie anche al ricordo ancora fresco della Coppa America conquistata poco meno di due mesi fa.