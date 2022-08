Cds – Inter, Akanji e Todibo fuori portata: “Acerbi proposto: questa la risposta”

Non dovesse uscire nessuno, il piano dell'Inter è chiaro: un ultimo colpo a costo zero per completare la difesa. E' anche la richiesta prioritaria di Simone Inzaghi, che ha bisogno di un nuovo difensore di ruolo. E il club sfoglia la margherita, come si legge sul Corriere dello Sport: "Si cerca tra i giocatori low cost e Akanji e Todibo, tanto per fare solo due esempi, sono fuori dalla portata. E' stato proposto Acerbi che non esalta l'area tecnica, ma piace a Inzaghi: in prestito e con solo l'ingaggio da pagare può essere una soluzione last minute.