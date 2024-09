“Al netto delle rivalità di tifo, l’idea dello stadio condiviso è finanziariamente molto sensata. Il criterio di valutazione a cui un investimento aziendale deve sempre rispondere è il Valore Attuale Netto (VAN) o Net Present Value (NPV) per gli anglofoni - scrive il Corriere dello Sport -. Esso impone che il valore attualizzato dei flussi di cassa futuri, che si pensa di ricavare dall’investimento, sia superiore alle risorse che bisogna spendere per realizzarlo. Se il VAN è positivo, il progetto è sensato. Altrimenti, non si fa”.