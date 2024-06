Beppe Marotta è il nuovo presidente dell'Inter. Una notizia per certi aspetti clamorosa, che arriva per volontà della nuova proprietà nerazzurra. Continuità rispetto al recente passato, ma anche un ritorno al carisma nel ruolo dopo un bel po' di anni. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina, ripercorrendo la giornata di ieri:

"L’Inter, dopo Thohir e Zhang jr., torna ad avere un presidente italiano. L’ultimo era stato Massimo Moratti, spesso accolto con una standing ovation in occasione delle assemblee dei soci. Beh, ieri è andata così anche con Marotta. Mentre non era mai accaduto per i suoi due predecessori. Naturale che, al momento della proclamazione, non abbia potuto trattenere la commozione".