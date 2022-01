CdS – Inter, l’addio di Vecino si allontana: l’uruguaiano ha un chiaro obiettivo

L'ex Fiorentina sembrava potesse lasciare Appiano Gentile anche a gennaio ma ora non sembra così sicuro il suo addio

Matias Vecino non sembra così vicino all'addio ai colori nerazzurri. L'uruguaiano, in scadenza di contratto con l'Inter, non spinge per andar via in anticipo rispetto al termine della stagione. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Potrebbe cambiare qualcosa soltanto se Vecino spingesse per un addio anticipato, rispetto alla scadenza del suo contratto a fine stagione. L’uruguaiano - questa sera in ballottaggio con Calhanoglu per un posto a centrocampo -, però, almeno per il momento appare intenzionato a restare. Più che avere spazio, punta ad essere libero di scegliere la nuova sistemazione, tenendosi aperte tutte le possibilità, senza le limitazioni del mercato di gennaio".