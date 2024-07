Domani torna in campo l'Inter di Simone Inzaghi. Terzo impegno di questa preparazione estiva, il primo lontano da Appiano Gentile. Si giocherà a Cesena, contro il Las Palmas, in una partita che potrebbe ospitare diversi volti nuovi rispetto a quella con la Pergolettese. Spiega infatti il Corriere dello Sport:

"Si avvicina la terza uscita estiva per l’Inter, che domani a Cesena (ore 19.30) sfiderà il Las Palmas. I nerazzurri faranno tutto in giornata e sul treno charter che li porterà in Romagna dovrebbero salire anche gli azzurri tornati al lavoro mercoledì. Oggi la decisione, ma il fatto che Zielinski e Asllani siano scesi in campo contro la Pergolettese, dopo pochi giorni di allenamento, è un indizio. Possibile che venga convocato anche Acerbi".