L'affare è ormai definito, per cui si attende soltanto l'arrivo a Milano. Che, come anticipato da Fcinter1908.it , dovrebbe essere a strettissimo giro di posta. Josep Martinez è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport di oggi:

"La scorsa settimana è stato trovato l’accordo con il Genoa (13,5 milioni più 2 di bonus) e, a meno di cambi di programma, lo spagnolo domani sarà a Milano per le visite mediche. Squadra fatta, insomma. Con un titolare e la sua alternativa, in alcuni casi quasi allo stesso livello. Difficile, in questo momento, trovare di meglio in Italia".