Tolto Dumfries, sul quale si attendono novità a breve, l'Inter ha altri cinque calciatori in scadenza nel 2025. Si tratta di Acerbi, De Vrij, Darmian, Arnautovic e Di Gennaro. Che ne sarà di loro? Quanti rinnoveranno il contratto con il club nerazzurro? Per il momento nessuno, perché è chiara la linea tracciata dal club. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Per nessuno di loro c’è fretta. Sono tutti ultratrentenni e l’intenzione è di prendere una decisione a stagione in corso, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di ringiovanire la rosa e di individuare sostituti adeguati. Peraltro, sullo sfondo, c’è anche un ulteriore punto interrogativo, ovvero il mondiale per club: si giocherà a cavallo del 30 giugno e senza un rinnovo i giocatori in scadenza dovranno chiudere in anticipo la loro partecipazione alla manifestazione".