Cds – Inter, prendere Bremer tenendo Skriniar? Ecco come sarebbe possibile

La strada in casa Inter sembra tracciata: fuori Milan Skriniar, dentro Gleison Bremer. E se ci fosse la possibilità di averli entrambi in rosa? Il Corriere dello Sport risponde a questa domanda nella sua edizione odierna: "Di certo l'Inter non è disposta ad attendere all'infinito anche perché il difensore a Milano sta bene e ha un accordo di massima per il rinnovo del contratto a 5 milioni netti a stagione.