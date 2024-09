"Fiutare le trappole è una delle doti di un allenatore. Capire e intuire le insidie che può nascondere una partita è fondamentale. Significa arrivare preparati e saper affrontare le difficoltà. Da questo punto di vista, si può dire che Inzaghi sia sempre stato attento ". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus in vista del derby di questa sera, con il tecnico dell'Inter che sta curando ogni dettaglio per arrivare con la testa migliore. Si legge: "Ciò non significa che poi vada tutto secondo le previsioni. Ma, in certe situazioni, è comunque importante trasmettere il giusto messaggio alla truppa. Beh, il derby rientra certamente tra i momenti più particolari di una stagione.

Ancora di più quello di questa sera, al quale l’Inter arriva con tutto il peso dei pronostici sulle spalle. E così le parole di Inzaghi sono arrivate puntuali a correggere il tiro: «Se ci sentiamo più forti del Milan? Noi ci sentiamo forti. Contro tutto e tutti». Non è presunzione, ma il segnale della consapevolezza nerazzurra. L’avversario non c’entra. Si tratta di uno status ormai consolidato. Ciò non toglie, però, che occorra sempre l’atteggiamento giusto. Non a caso, infatti, il tecnico piacentino, per la sfida con il Milan, ha invocato «un’Inter speciale»".