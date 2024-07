Ancora in gol l'iraniano arrivato a parametro zero dal Porto questa estate: una risorsa importante per Simone Inzaghi

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 luglio 2024 (modifica il 23 luglio 2024 | 09:17)

Altre indicazioni positive da Mehdi Taremi per Simone Inzaghi. Il gol, ma non solo, nel secondo test amichevole dell'iraniano a disposizione del suo nuovo allenatore, che in stagione avrà tanto bisogno di lui là davanti. Sottolinea infatti il Corriere dello Sport dopo la gara con la Pergolettese:

"Chi si sta prendendo la scena è Taremi. Ancora una volta ha fatto vedere la sua freddezza, nel momento in cui gli è capitata l’occasione giusta: ha dettato il passaggio a Mkhitaryan, che lo ha servito con puntualità, e a quel punto non ha fatto altro che armare il sinistro per firmare il vantaggio nerazzurro. Ma l’iraniano non è solo un bomber. Si muove su tutto il fronte offensivo: accorcia e dà profondità. E’ sempre pronto al dialogo, appena possibile ad un solo tocco allo scopo sorprendere l’avversario. Lo ha penalizzato, forse, l’atteggiamento di Correa, a metà tra lo svogliato e il lezioso".