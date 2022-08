TS – Una cessione sembra probabile: “Dumfries via? All’Inter arriverebbe…”

E' vigilia di campionato in casa Inter, ma l'ambiente non può stare del tutto sereno in ottica mercato in uscita. Perché in caso di arrivo di offerta irrinunciabile, qualche big potrebbe ancora partire. E non c'è solo Milan Skriniar sulla lista dei possibili partenti, come scrive Tuttosport: "Da Londra potrebbe partire anche un altro assalto, quello a Denzel Dumfries. L’Inter non cederà entrambi, ma uno tra i due sembra probabile. Ad Appiano Gentile la convinzione è che sia più sostituibile Dumfries. Se farà le valigie l’olandese, potrebbe arrivare Alvaro Odriozola".