Le parole di Maurizio Romei: "Se qualcuno in Italia si pentirà di non averci provato? Non saprei, sicuramente la Juve"

Il Presidente della Settignanese Maurizio Romei ha rilasciato una intervista a Sportitalia e ha parlato così dell'approdo ufficiale di Federico Chiesa al Liverpool: “Se qualcuno in Italia si pentirà di non averci provato? Non saprei, sicuramente la Juve. So per certo che l’Inter lo voleva e che ha provato a prenderlo, però logicamente la Juve è una rivale e dunque non era facile da intavolare la cosa”, dice chi l'ha scoperto.