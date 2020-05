Mercato Inter: Chiesa, alla fine la spunta la “cosa buona”? Commisso…

Alla fine potrebbe spuntarla il presente. Federico Chiesa è un giocatore conteso da diversi club. Piace all’Inter e alla Juventus, ma piace pure allo United. Ma potrebbe spuntarla la “cosa buona”. Lui stesso ha affermato che sarebbe una cosa buona poter fare un altro anno di esperienza alla Fiorentina prima di lasciarla e il fatto che l’Europeo sia stato rimandato di un anno, potrebbe andare a favore di Commisso. Avrebbe il posto fisso da titolare assicurato più che in un grande club e potrebbe mettersi in mostra per la Nazionale.

Il giocatore ha spiegato di essere concentrato solo sul presente e sulla ripartenza del campionato. Il Corriere dello Sport su di lui scrive: “Federico sa bene di aver attirato le attenzioni dei top club europei, dalle italiane Juventus e Inter fino al Manchester United in Premier, ma il pragmatismo è sempre stato il suo miglior alleato. Ha un ottimo rapporto con il presidente Commisso e con Joe Barone, esattamente come la sua famiglia, ed ora ha bisogno pure lui di potersi concentrare solo sul calcio giocato”.

(Fonte: CdS)