Christillin: “Juve si è impiccata da sola, intercettazioni chiare. E mancano stipendi e Uefa”

"E' chiaro che la Juve si è un po' impiccata da sola. Le intercettazioni parlano chiaro. E ricordiamoci che c'è ancora la parte stipendi da valutare e poi manca ancora la parte Uefa. Ci sarà un comitato esecutivo mercoledì a Nyon, vedremo se l'argomento verrà trattato oppure no. Certo, l'immagine del calcio italiano viene fortemente compromessa. Il FPF Uefa? La Juve è stata sanzionata in base alla situazione di quel momento. Se poi ci fossero degli elementi nuovi, è chiaro che possono succedere delle cose. Se poi si andrà addirittura oltre, io questo non lo so.