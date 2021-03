Inter, dal Brasile il colpo a parametro zero? Si riapre la pista Kaio Jorge

Il talentuoso attaccante brasiliano, classe 2002, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Santos

Il nome di Kaio Jorge torna prepotentemente in orbita Inter: il talentuosissimo attaccante brasiliano, classe 2002, con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 31 dicembre 2021 con il Santos, e sarà quindi libero di accordarsi tra pochi mesi con altri club e trasferirsi a parametro zero. Lo ha rivelato a "Baixada Esporte", programma in onda su Santa Cecilia TV, Andrés Rueda, presidente del Peixe: "​Saremo franchi: sono stato trasparente con il giocatore e con i suoi agenti, ma ora non ha senso sedersi a un tavolo sapendo che perderai. Tra quattro mesi sarà libero di accordarsi con altri club".