Conferme inglesi, Skysports Uk: “Kante troppo caro e l’Inter sta pensando a Seri”

Arrivano conferme sull’interesse dell’Inter per Jean Michael Seri. Ne hanno parlato in Francia nelle scorse ore ma ribadiscono il concetto anche in Inghilterra.

In particolare, la versione inglese di Skysport spiega che i nerazzurri stanno valutando di poter fare un’offerta per il centrocampista del Fulham.

“Il club italiano – si legge sul sito del canale tv inglese – avrebbe voluto prendere Kante ma non avrebbe abbastanza risorse economiche per arrivare al calciatore del Chelsea. Seri potrebbe rappresentare un’opzione più abbordabile se l’Inter cedesse un giocatore e potrebbe arrivare anche in prestito. Il centrocampista è anche nel mirino dell’Everton. Il Fulham è pronto ad ascoltare eventuali offerte”.