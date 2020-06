Tonali? Ok per l’Inter ma Conte vuole anche altro: un profilo come quello di…

Tonali e Kumbulla sono prospetti perfetti per un club come l’Inter. Giovani talenti, già protagonisti in Serie A, con prospettive di crescita certe e notevoli.

Ma le esigenze di Antonio Conte sono diverse. Il tecnico nerazzurro vuole anche profili pronti, profili abituati a giocare gare di alto livello, che non tremano dinanzi all’appuntamento importante.

“La rosa della prossima stagione dovrà prevedere altri innesti alla Young, oppure nello stile di quel Godin che poi tecnicamente non si è rivelato un affare”, assicura la Gazzetta dello Sport.

Profili alla Evra

“A Torino Marotta riuscì nell’esperimento con Patrice Evra, giusto per intendersi. Chi potrà essere l’Evra dell’Inter? Quando si ragiona su giocatori di esperienza, non si può non citare un evergreen, il nome di Arturo Vidal, che ha raccontato pure nelle ultime ore il suo feeling storico con Antonio Conte e che non è così sicuro di restare al Barcellona. Il cileno non è una priorità nerazzurra, oggi. Anche perché con il club catalano c’è altro materiale altamente infiammabile in gioco, leggi Lautaro. Ma più avanti, sarà bene restare sintonizzati sul tema.”