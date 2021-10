Conte, la cifra finale della buonuscita. Ed è ufficiale: c’è la clausola anti-Italia

Tra le righe del bilancio nerazzurro, visionato da Fcinter1908, ci sono i dettagli relativi alla buonuscita di Antonio Conte

"Oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico pari a 14,352 milioni di euro. Qualora entro la data del 31 dicembre 2021 tale personale assumesse nuovi incarichi presso altri club italiani, il valore del fondo verrebbe interamente rilasciato a Conto Economico nella voce "Altri ricavi-Rilascio fondi rischi e oneri".

Di fatto, l'Inter conferma non solo l'entità della buonuscita ma anche la clausola anti-Italia. Fino alla fine dell'anno, infatti, Conte non potrà accettare incarichi con club italiani, pena la rinuncia all'intera somma pattuita come buonuscita. Un pericolo che l'ex tecnico nerazzurro non corre, essendo il suo nome legato solo a panchine estere.