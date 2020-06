Conte annuncia: “Domani riparte la Coppa Italia. Dal 25 giugno sport di contatto amatoriali”

Arrivano importanti aggiornamenti sul DCPM che entrerà in vigore da domani. Il premier Giuseppe Conte ne ha parlato in conferenza stampa: “Dal 12 giugno riprendono le competizioni sportive a porte chiuse. Quindi anche la Coppa Italia di calcio. Chiaramente senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli che sono stati emanati dalle rispettive federazioni sportive al fine di prevenire occasioni di contagio. Le attività di sale giochi, sale scommesse e bingo sono consentite a condizione che regioni e province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l’andamento della situazione epidemiologica”.

“Dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriale se le regioni e il ministro dello Sport e della Salute accertano che siano compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica. Riaprono i centri estivi anche per i bambini da zero a tre anni, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto, ma con alcune cautele e precauzioni. Restano sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso. Restano sospese fino al 14 giugno 2020 le fiere, i congressi; i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, le attività di centri benessere e termali sono consentite, anche qui previo l’accertamento di regioni e province autonome sulla compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica”.