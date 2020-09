TS – Inter, Conte non può lamentarsi: da Hakimi a Vidal, gli arrivi alzano il livello. E il jolly…

Ora l’Inter tiene i top player e alza il livello con i nuovi arrivi. Rispetto a un anno fa – quando i vari Barella, Lukaku e Sanchez presero il posto di Nainggolan, Perisic e Icardi – questa volta la squadra nerazzurra ha trattenuto, per il momento, i migliori e chi è arrivato e arriverà servirà ad aumentare la competitività della squadra.

Il primo innesto dell’Inter 2020-2021 è stato Achraf Hakimi, pagato 40 milioni più bonus dal Real Madrid e reduce da una stagione straordinaria con il Borussia Dortmund con 9 gol e 10 assist. Il laterale marocchino prenderà il posto in rosa di Moses, tornato al Chelsea. Un netto passo in avanti, come sottolinea Tuttosport: “Non sembra esserci gara“.

Escludendo il 18enne greco Vagiannidis (arrivato a parametro zero dal Panathinaikos), il secondo acquisto sarà Aleksandar Kolarov. Il serbo – che svolgerà domani mattina le visite mediche – prenderà il posto in rosa di Biraghi, tornato alla Fiorentina. “Biraghi è nazionale azzurro, ma Kolarov, al di là delle doti tecniche, vanta un’esperienza internazionale e un palmares che non faranno altro che aumentare la quota di “vincenti” nella squadra nerazzurra – scrive Tuttosport -. Senza contate il carisma che porterà nello spogliatoio“.

Proprio come Vidal, che oggi incontrerà il Barcellona per trovare definitivamente l’accordo per la risoluzione. Il cileno, ancora lontano dall’accordo con il club catalano ma fiducioso di raggiungere l’intesa, sostituirà in rosa Borja Valero.

A questi potrebbe aggiungersi Matteo Darmian: “I patti dell’estate 2019 fra Parma e Inter prevedevano l’acquisto da parte dei nerazzurri del jolly scuola Milan. Serviranno 2.5 milioni: appena l’Inter avrà piazzato una cessione, completerà l’operazione. Chissà che l’arrivo di Darmian non corrisponda all’addio di Asamoah, in uscita“.