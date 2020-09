Conte: “Il mercato? Non vedo l’ora finisca. Crea situazioni non serene. Nainggolan…”

Non vede l’ora che finisca. «Io ma non solo io. Tutti gli allenatori». Antonio Conte non si è soffermato troppo sul calciomercato e sulle operazioni che fino al cinque ottobre definiranno di fatto la rosa dell’Inter. Quando gli hanno chiesto se si aspetta ulteriori cambi rispetto alla formazione che ad oggi è a sua disposizione, lui – nella conferenza stampa pre-Benevento che è andata in onda su Inter TV – ha detto: «Penso che i dirigenti possano rispondere su questo. Sono più adatti. Per quello che mi riguarda, ma non credo sia solo il mio pensiero, noi allenatori non vediamo l’ora che finisca il mercato perché è inevitabile crei non grande serenità nei giocatori, al di là se una notizia sia vera o meno. Mi auguro che questa sessione di mercato finisca presto così avremo la rosa definita. Tutti sapranno di far parte della rosa e ci sarà più serenità per tutti. I dirigenti si occupano di questo e stanno facendo tutto nel migliore dei modi».

NAINGGOLAN – Stessa risposta utilizzata quando gli è stato chiesto se crede di poter contare su Nainggolan. Ieri il suo agente ha incontrato i dirigenti dell’Inter in sede e si è parlato del futuro del giocatore. Il club lo cederà solo se arriverà un’offerta ritenuta soddisfacente. Sono da escludere, per il momento almeno, prestiti senza garanzie di guadagno. L’allenatore nerazzurro sul giocatore belga si è limitato a dire: «Se penso di poter contare su di lui? Ci sono i dirigenti che rispondono a queste domande. Non mi sembra opportuno neanche parlare dei singoli calciatori, nei confronti di tutti. Queste domande devono essere fatte a chi opera sul mercato per avere risposte più precise rispetto alle mie».

(Fonte: Inter TV)