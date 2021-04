Inter, Conte in scadenza nel 2022: rinnovo necessario, ma non alle cifre attuali

Il tecnico nerazzurro ha ancora un anno di contratto, ma sarebbe impensabile iniziare una nuova stagione rimanendo in scadenza

Testa rivolta unicamente al campo, nessuna distrazione ammessa : l'Inter prosegue la propria marcia verso l'obiettivo scudetto, ogni altro discorso è stato positicipato al termine del campionato. La speranza della società è quella di poter pianificare le strategie per la prossima stagione quanto prima, meglio ancora se con il tricolore in tasca: uno dei primi temi da trattare, secondo il Corriere dello Sport, sarà quello riguardante il futuro di Antonio Conte , il cui contratto scade nel giugno del 2022.

"Per pianificare il 2021-22 sarà necessario aspettare una riunione con Steven Zhang, un vertice che arriverà solo quando il tricolore sarà matematico. Poterlo fare con un paio di settimane di anticipo rispetto al 23 maggio, sarebbe l'ideale. I temi sul tavolo sono molti: dal contratto di Conte a quelli dei dirigenti, tutti accordi in scadenza nel giugno 2022. È possibile iniziare la prossima annata con l'ex ct in scadenza? Non facile. L'intesa può essere allungata alle cifre attuali (12 milioni più 2 di bonus)? Complicato".