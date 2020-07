Inter, Conte riprenderebbe volentieri Nainggolan. Repubblica: “Se fosse per lui…”

Con l’ennesima esclusione di Christian Eriksen dall’undici titolare Antonio Conte ha voluto lanciare un messagio a tutta la squadra: per giocare servono grinta e intensità. Qualità che, al momento, il centrocampista danese non riesce a garantire, ma che di certo non mancano a Radja Nainggolan, escluso la scorsa estate dal progetto nerazzurro e ceduto in prestito al Cagliari. Secondo Repubblica, tuttavia, il tecnico interista sarebbe disposto a concedergli una nuova chance e a riprenderlo con tutte le conseguenze del caso: “Nel fare la formazione Conte, che domenica ha radunato tutta la squadra a cena, ha invece dimostrato di perdonare ai giocatori tutto tranne la poca grinta. Dentro Gagliardini, nonostante gli errori costati punti. Dentro Brozovic, nonostante il rosso bruciato alle 2 e 45 del mattino in Rolls Royce: e viene da pensare che, fosse per lui, si riprenderebbe volentieri anche Nainggolan, serate comprese“.