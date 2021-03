Inter, Conte sceglie il suo top player? Sport: “Vuole portare Isco a Milano”

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto al club di portare Isco a Milano

Antonio Conte non si ferma ad Achraf Hakimi. Il tecnico nerazzurro, dopo l'esterno marocchino, avrebbe infatti messo il mirino su un altro calciatore ai margini del Real Madrid, chiedendo all'Inter di portarlo a Milano. Secondo Sport, infatti, sarebbe Isco il nuovo obiettivo dell'allenatore, che conosce bene la situazione del calciatore, che non rientra più nei piani di Zinedine Zidane. Il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2022, non dovrebbe rinnovare e in estate potrebbe partire per un prezzo abbastanza moderato: ecco i perché della richiesta di Conte. Spiega però Sport: "Il problema dell'Inter, però, è che deve ancora soldi al Real Madrid per Achraf Hakimi. Pertanto, concludere un accordo finanziario con i Blancos per un affare da 20 milioni di euro potrebbe essere complicato".