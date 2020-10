Inter, Emerson e Alonso non convocati da Lampard. Eriksen-Borussia e Brozovic-PSG? La società…

Conte lancia segnali e chiede un ultimo sforzo, l’Inter osserva attentamente la situazione di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri per provare ad accontentarlo. Dopo le dichiarazioni del tecnico nerazzurro, che in conferenza stampa ha fatto sapere di aver a disposizione solo Hakimi, Young e Perisic, ieri i due esterni mancini non sono stati convocati per la sfida contro il Crystal Palace, vinta per 4-0. Un indizio di mercato?

Intanto il Corriere dello Sport parla di secca smentita da Viale della Liberazione per quanto riguarda la voce di un tentativo del Borussia Dortmund per Eriksen. Oltre al danese, resterà alla corte di Conte anche Brozovic: nessuna chiamata da parte del PSG per il croato, né tanto meno una proposta di scambio con Paredes. Non si è mosso nulla nemmeno per Skriniar, con il Tottenham che non ci ha più provato.

In bilico il futuro di Pirola: il difensore classe 2002 potrebbe andare al Monza, ma l’Inter sta pensando di tenerlo come “assicurazione” in difesa in caso di Covid.