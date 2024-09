Nella giornata di ieri l'inter ha comunicato la lista Uefa per la Champions che scatterà il 18 settembre in casa del Manchester City. Esclusi Palacios e Correa , ma su quest'ultimo i segnali di una sua esclusione erano chiari da tempo. Il Tucu non rientra nei piani del club e di Inzaghi.

"L’esclusione dalla lista Uefa è solo l’ultimo segno particolare della situazione complessa che il Tucu sta vivendo all’ultimo anno di contratto in nerazzurro. I fatti dicono che lì davanti non c’è spazio per lui, in Europa come pure in campionato – Inzaghi lo ha lasciato in panchina contro Genoa, Lecce e Atalanta, ruotando gli altri quattro attaccanti – e riconquistare San Siro oggi appare una missione impossibile", sottolinea la Gazzetta dello Sport.