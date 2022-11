Di Marzio: “Correa? Fedelissimo di Inzaghi. Le intenzioni dell’Inter…”

Il giornalista ha parlato del giocatore che non è arrivato ai Mondiali per infortunio e deve ritrovarsi alla corte di Inzaghi

Joaquin Correa è stato costretto, all'ultimo minuto, a lasciare andare il sogno Mondiale a causa di un infortunio. Il suo ginocchio non dava garanzie al ct Scaloni che ha preferito sostituirlo e non portarlo in Qatar.

Del giocatore nerazzurro si è parlato a Skysport. Gianluca Di Marzio in particolare ha spiegato qual è la situazione legata all'attaccante: "Che intenzioni ha il club con lui? Sicuramente è un fedelissimo di Inzaghi che sa bene cosa può dargli e sa accettare la panchina. Non credo che l'Inter se ne voglia liberare anche perché non è facile trovare una soluzione economicamente adeguata. Anche perché è stato pagato 31 mln di euro. Qualora l'Inter volesse rientrare dell'investimento sarebbe impossibile darlo in prestito e bisognerebbe vedere se il giocatore accetterebbe o meno. Non credo che a gennaio ci siano grandi margini. E non penso che ci sia la volontà del tecnico nerazzurro di privarsi di un calciatore che gli ha sempre dato quello che lui voleva".