Correa, la Lazio non può tirare troppo sul prezzo: “Servono soldi e Sarri preme”

Lazio e Inter stanno trattando per Joaquin Correa. L'argentino è uno dei preferiti di Simone Inzaghi, che l'ha avuto già in biancoceleste. La Lazio vorrebbe strappare un prezzo monstre, 40 milioni di euro, ma non può tirare per le lunghe la questione perché ha bisogno di soldi per sbloccare il mercato. E Sarri preme impaziente.