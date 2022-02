Inter, Correa è ufficialmente tuo: scattato l’obbligo di riscatto, le cifre

L'argentino è ora a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro: raggiunta la condizione per l'acquisto definitivo

Joaquin Correa è a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter: è scattato infatti l'obbligo di riscatto dalla Lazio. La formula prevedeva infatti la trasformazione del prestito in acquisto a titolo definitivo al primo punto conquistato dai nerazzurri dopo la data del 2 febbraio 2022, come si legge nel bilancio nerazzurro visionato da Fcinter1908.

La Lazio, al momento dell'ufficializzazione della cessione di Correa all'Inter, aveva comunicato le cifre dell'operazione, che ora diventano effettive: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità. F.C. Internazionale S.p.A. avrà l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità".