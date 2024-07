L'argentino andrà in scadenza a giugno 2025, se non si trova una squadra interessata potrebbe anche rescindere il contratto

L'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Inter è Gudmundsson del Genoa. L'Inter è alla finestra per l'islandese, ma prima deve fare spazio nella rosa di Inzaghi. E al momento non ci sono grandi movimenti nel reparto offensivo nerazzurro.

"Un discorso a parte va fatto per Correa, andato male anche nell’amichevole con il Las Palmas. L’Inter proverà a venderlo fino alla fine, anche se prima il River Plate e poi l’Aek Atene - inizialmente interessate - sono poi sparite. Il Tucu ha un contratto ancora per una sola stagione: impossibile resti in rosa, se non dovesse sbloccarsi la situazione non è esclusa una rescissione del contratto alla fine di agosto", scrive La Gazzetta dello Sport.