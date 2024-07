Gudmundsson, che ha patito un affaticamento muscolare, dovrebbe saltare solo le due amichevoli ed essere già disponibile per la sfida in Coppa Italia

Arriva dall'edizione odierna di Repubblica un punto sugli infortunati in casa Genoa, con un focus in particolare su Caleb Ekuban e Albert Gudmundsson verso la prima di campionato del 16 agosto contro l'Inter: "Ekuban si è dovuto fermare per una lesione di primo grado all’adduttore. Grave ma non gravissima, che lo costringerà però a saltare sicuramente le prossime amichevoli contro Brescia e Monaco, oltre alla sfida di Coppa Italia contro la Reggiana. L’obiettivo è portarlo in panchina contro l’Inter, ma non c’è fretta vista anche la batteria di attaccanti su cui può contare Gilardino.