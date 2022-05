CorSera – Dybala va all’Inter: annuncio entro 10 giorni

E' ormai cosa fatta l'arrivo in nerazzurro della Joya: l'Inter è pronta a ripartire da lui per riprendersi lo scudetto perduto

Due trofei e un pizzico di rammarico per lo scudetto mancato: la stagione dell'Inter si è conclusa così, ma il tempo per metabolizzare il tutto è poco e il lavoro in vista del futuro è tanto. E, come scrive il Corriere della Sera, la dirigenza ha già in programma due tasselli per garantirsi un avvenire positivo: "«Ringrazio Inzaghi, di cui siamo tanto orgogliosi», l'analisi dell'a.d. Beppe Marotta che da oggi inizierà a pianificare il futuro con il d.s. Ausilio e domani vedrà Inzaghi per rinnovarlo fino al 2024. L'acquisto di Dybala sarà annunciato nel giro di 10 giorni. L'Inter è pronta a ripartire da lui per riprendersi lo scudetto perduto", si legge.