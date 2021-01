CorSera: “Dzeko pronto a trasferirsi da Conte”. Spunta una novità sulla formula

Si continua a discutere del possibile scambio tra Inter e Roma messo in piedi in queste ore. Le due società studiano i margini dell’affare Dzeko-Sanchez, per il quale ieri hanno avuto un incontro nel centro di Milano.

Il Corriere della Sera riporta una possibile novità sulla formula, che potrebbe non essere il prestito secco. Questi i dettagli: “Edin Dzeko è pronto a trasferirsi alla corte di Conte, Alexis Sanchez dovrebbe fare invece i bagagli per la Capitale. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto. A fare la prima mossa è stata la Roma e soprattutto gli agenti di Dzeko, impegnati da settimane a piazzare il centravanti bosniaco, dopo la frattura con il tecnico portoghese Paulo Fonseca. Margini per ricomporre lo screzio non ce ne sono e così, dopo averlo offerto a mezza Europa (il Psg ha rifiutato lo scambio con Icardi), si sono decisi a bussare alla porta dell’Inter e hanno trovato aperto”.