"Fausto Zanetton è la sorpresa del nuovo cda dell’Inter. Ma ne conosce bene il passato societario e, probabilmente, ha più di altri un’idea anche del suo futuro. La sua Tifosy, fondata nove anni fa con Gianluca Vialli, è stata nel 2021 consulente di Oaktree nel prestito da 275 milioni agli Zhang e nel 2022 ha affiancato il fondo BC Partners nel tentativo, fallito, di acquistare il club. Nel cda nerazzurro, Zanetton — che ha già lavorato per altri club di serie A — potrà giocare un ruolo centrale nelle tante partite finanziarie nel calendario dell’Inter. Dal bond da 415 milioni in scadenza nel 2027 alla ricerca di compratori per il dopo Oaktree.