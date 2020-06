Lutto in casa nerazzurra, è morto Mariolino Corso: il ricordo dell’Inter

C’era anche lui in quella formazione che tutti sapevano a memoria e si sono tramandati di generazione in generazione. Quello che cominciava con Sarti; Burgnich, Facchetti e terminava proprio con il suo nome. È morto a 78 anni, Mariolino Corso, mancino dell’Inter di Herrera.

Da qualche giorno era in ospedale. Alla sua famiglia le condoglianze e a lui il saluto di tutto il popolo nerazzurro. Il club ha scritto su Twitter: “È scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile”.