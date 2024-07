E' tutto da decidere il futuro di Denzel Dumfries: nelle prossime settimane, infatti, l'Inter proverà a chiarire una volta per tutte la volontà o meno dell'esterno di rinnovare il suo contratto. E se invece dicesse no? Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Non sarebbe scontato, però, riuscire a raccogliere i 25-30 milioni che l’Inter vorrebbe per il suo cartellino: denaro che poi andrebbe investito, completamente o parzialmente, per un sostituto. In questo senso, c’è già una prima scelta, ovvero Ndoye. Per il quale, però, il Bologna chiede, appunto, 25 milioni".