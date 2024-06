Non è ancora il momento per l'ufficialità del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l'Inter. Il perché lo spiega oggi il Corriere dello Sport: "Il traguardo ancora non è stato tagliato. Verò è che il Toro ha detto sì ai 9 milioni di stipendio base, abbandonando la richiesta di 12 che aveva fatto indispettire (per usare un eufemismo) il club. Ma devono ancora essere sistemati i bonus. E, infatti, per l’ufficialità sul rinnovo del capitano occorrerà attendere la fine della Coppa America".