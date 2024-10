In diretta su Sportitalia, Michele Criscitiello , direttore dell'emittente, ha voluto commentare così le parole del ct Luciano Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi sul caso ultras: "Spalletti a livello di comunicazione è zero! Non sa quando parlare, non sa quando stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi. In una cosa così delicata e grave, per le sue dichiarazioni si dovrebbe vergognare: dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Nel calcio non conosco vergini, poi se lui lo è chiedo scusa.

Faccio un esempio: i tifosi del Napoli fanno uno striscione "Luciano retta via ultras indicata, ti aspettiamo in gradinata". Lui vale zero perché non capisce e non si informa che lo striscione non era per lui. E cosa fa prima di rimuovere il post? Lo riposta, scrive grazie e strizza gli occhio agli ultras: e non puoi non conoscerli perché qualche anno prima erano venuti in sala stampa! Non si può non vere un rapporto, ma almeno facciamo finta di essere dei santi: perché Spalletti non ha niente da nascondere, ma neanche Inzaghi".