Da Bergamo: “Gosens, Inter fiduciosa: le cifre”. E c’è novità sul prestito

L'Inter è fiduciosa di chiudere l'arrivo di Robin Gosens, terzino sinistro dell'Atalanta, nelle prossime ore di mercato

E' in dirittura d'arrivo il colpo Robin Gosens in casa Inter. Il club nerazzurro ha scelto l'esterno mancino dell'Atalanta per rinforzare la fascia sinistra, anche considerata l'incertezza sul futuro di Ivan Perisic. Ecco le ultime dal Corriere di Bergamo: "L'Inter è fiduciosa di chiudere l'arrivo di Robin Gosens, terzino sinistro dell'Atalanta, nelle prossime ore di mercato. Perché il tedesco ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Milano, anche in virtù di uno stipendio che andrà più o meno a triplicarsi: poco meno di un milione ora, poco meno di tre fino al 30 giugno del 2026.