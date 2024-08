Non resta che aspettare insomma, anche se la Fiorentina non ha intenzione di tirarla ancora per le lunghe. Anzi

Marco Astori Redattore 15 agosto 2024 (modifica il 15 agosto 2024 | 11:31)

E' ormai diventata una vera e propria telenovela di mercato quella riguardante Albert Gudmundsson: la Fiorentina è molto vicina all'islandese, ma l'Inter nelle ultime ore sta tornando sotto cercando di capire la fattibilità dell'affare. Scrive il Corriere Fiorentino: "Non resta che aspettare insomma, anche se la Fiorentina non ha intenzione di tirarla ancora per le lunghe. Anzi. O l’affare si sblocca velocemente o Pradè potrebbe seriamente prendere in considerazione di mollare la presa e, dopo quasi otto mesi di corteggiamento, guardare altrove. E chissà.