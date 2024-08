Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato così del futuro di Albert Gudmundsson: «Per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa. Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà».