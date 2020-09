Daily Mail – Bale torna a casa, Tottenham presta Dele Alli: Inter e Psg già pronte, no UK

Gareth Bale torna a casa. Il ritorno del figliol prodigo sta per concretizzarsi per la gioia di Jose’ Mourinho e dei tifosi del Tottenham, ma il suo arrivo potrebbe cambiare le cose all’interno della rosa.

In particolare, secondo lo scenario che dipinge il Daily Mail, potrebbe chiudere le porte della formazione titolare a Dele Alli, 24enne esterno degli “Spurs” in cerca di rilancio dopo un periodo non all’altezza del suo talento, tanto da aver perso anche il posto fisso nella nazionale inglese.

Secondo il tabloid britannico il club londinese voleva inserirlo nella trattativa con il Real per Bale, ma avrebbe ricevuto il no degli spagnoli. Dele Alli, comunque, ha parecchi estimatori e secondo il Mail tra questi ci sono due grandi club come Psg e Inter con Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea, che non avrebbe mai nascosto il suo gradimento per il giocatore.

La valutazione del cartellino qualche anno fa era inarrivabile (oltre 100 milioni di euro), ma adesso le cose sono cambiate e comunque il Tottenham sarebbe pronto a cederlo in prestito, anzi sarebbe questa la soluzione gradita agli Spurs, a patto che si tratti di un club che non militi in Premier.

Inter e Psg sarebbero le soluzioni ideali.