Inter, dal Portogallo: “Lazaro al Benfica, è fatta. E c’è novità sulla formula”

Valentino Lazaro è ormai ad un passo dall'essere un nuovo giocatore del Benfica: ma c'è una novità sulla formula per l'Inter

Valentino Lazaro è ormai virtualmente un nuovo calciatore del Benfica. Secondo quanto riportano dal Portogallo, in particolare A Bola, l'esterno dell'Inter dovrebbe atterrare nelle prossime ore a Lisbona per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con gli Eagles. Il tutto confermato dall'agente del giocatore, Max Hagmayr, che si trova in questi minuti ad Appiano Gentile per risolvere il tutto. L'accordo tra i nerazzurri e i portoghesi è infatti stato chiuso, manca soltanto qualche dettaglio da risolvere per poi ufficializzare l'affare. Secondo Record, i due club hanno concordato un prestito biennale per Lazaro, al termine del quale le aquile dovranno versare all'Inter 8.5 milioni di euro.