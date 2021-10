D’Ambrosio, il retroscena: “Ha pensato all’addio all’Inter. Aveva queste 2 offerte”

Secondo Tuttosport, D'Ambrosio a giugno aveva pensato all’addio all’Inter, avendo ricevuto alcune proposte interessanti

Dopo diverse partite guardate dalla panchina, Danilo D'Ambrosio è tornato ieri sera tra i titolari dell'Inter e ha fatto capire ancora perché può essere davvero importante per questa squadra. Oltre alla duttilità, infatti, il terzino non ha perso il suo fiuto del gol, che può essere fondamentale nelle partite da sbloccare nei minuti finali. Il giocatore, però, come ricorda Tuttosport, prima di rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro ha seriamente valutato l'ipotesi di una nuova esperienza: "A giugno aveva pensato all’addio all’Inter, avendo ricevuto alcune proposte interessanti (Milan su tutte e a luglio poi la Roma alla ricerca di un sostituto di Spinazzola), salvo poi rinnovare il contratto per un’altra stagione", si legge.