Damiani: “Accordo Inter-Cremonese per il prestito di Radu, tocca a lui decidere”

Oscar Damiani, procuratore di Andrei Ionut Radu, nel pomeriggio ha avuto un lungo colloquio nella sede dell'Inter con la dirigenza nerazzurra e Ariedo Braida, consulente strategico della Cremonese. All'uscita, intercettato da Fcinter1908 e dagli altri media, ha fatto il punto della situazione sul futuro del portiere rumeno: "Dovrà decidere lui alla fine, va lui a giocare, non noi. Lui deve giocare, l'idea Cremonese gli piace, ha delle richieste in Francia e in Germania, ma lui vuole rimanere in Italia. La Cremonese può essere una buona soluzione, però l'ultima parola spetta sempre al giocatore. Quando tornerà, se deciderà di accettare, sarà già tempo di visite e firme. La trattativa è ben impostata. Tra le società c'è un accordo di massima, prestito secco di un anno. Ci vuole la firma del calciatore".