Oscar Damiani, agente del portiere dell'Inter Andrei Radu, ha parlato così delle trattative non andate in porto per il portiere rumeno

Intervistato da Gian Luca Rossi, Oscar Damiani, agente del portiere dell'Inter Andrei Radu, ha parlato così delle trattative non andate in porto per il portiere rumeno: "Con Palermo e Sassuolo c'è stata una trattativa, poi non ci siamo trovati d'accordo perché lui voleva un po' una sicurezza e almeno due anni di contratto. C'è stata una chiacchierata con entrambe: erano buone soluzioni ma capisco anche da Andrei che è rimasto scottato negli ultimi tempi e che vorrebbe un programma un po' più sicuro e non solo un prestito.